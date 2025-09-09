29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كم بلغ عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها لشهر آب؟
Lebanon 24
09-09-2025
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الهيئة الوطنية
لشؤون المرأة، في بيان، ان عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على
الخط الساخن
1745 لدى
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
لشهر آب 2025.
Advertisement
وشمل هذا التقرير الشهري عدد الإتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.
- عنف جسدي : 90، عنف جنسي 2 ،عنف معنوي 10، عنف اقتصادي 0، وغير ذلك:0.
صفة الجاني/ة بالنسبة الى الى الضحية: الزوج 59، الأب 16، الأم 3، الأخوة 10 وغير ذلك 14.
مواضيع ذات صلة
كم بلغ عدد شكاوى العنف الأسري المبلّغ عنها؟
Lebanon 24
كم بلغ عدد شكاوى العنف الأسري المبلّغ عنها؟
09/09/2025 17:14:06
09/09/2025 17:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني التي نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني التي نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
09/09/2025 17:14:06
09/09/2025 17:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
09/09/2025 17:14:06
09/09/2025 17:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
Lebanon 24
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
09/09/2025 17:14:06
09/09/2025 17:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
قوى الأمن الداخلي
المديرية العامة
الهيئة الوطنية
الخط الساخن
مديرية ال
غير ذلك
بليغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
Lebanon 24
الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
10:01 | 2025-09-09
09/09/2025 10:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستمر "حزب الله" بالإحتواء؟
Lebanon 24
هل يستمر "حزب الله" بالإحتواء؟
10:00 | 2025-09-09
09/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز حماية الحرية الإعلامية.. هذا ما ستفعله لجنة الادارة والعدل
Lebanon 24
لتعزيز حماية الحرية الإعلامية.. هذا ما ستفعله لجنة الادارة والعدل
09:35 | 2025-09-09
09/09/2025 09:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دون مبرر... أقساط المدارس الخاصة ترتفع وتفرغ جيوب الأهل!
Lebanon 24
دون مبرر... أقساط المدارس الخاصة ترتفع وتفرغ جيوب الأهل!
09:30 | 2025-09-09
09/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ ياطر وبيت ليف
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ ياطر وبيت ليف
08:51 | 2025-09-09
09/09/2025 08:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:01 | 2025-09-09
الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
10:00 | 2025-09-09
هل يستمر "حزب الله" بالإحتواء؟
09:35 | 2025-09-09
لتعزيز حماية الحرية الإعلامية.. هذا ما ستفعله لجنة الادارة والعدل
09:30 | 2025-09-09
دون مبرر... أقساط المدارس الخاصة ترتفع وتفرغ جيوب الأهل!
08:51 | 2025-09-09
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ ياطر وبيت ليف
08:37 | 2025-09-09
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 17:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 17:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 17:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24