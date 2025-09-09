كم بلغ عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها لشهر آب؟

Advertisement

أعلنت لشؤون المرأة، في بيان، ان عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على 1745 لدى لشهر آب 2025.وشمل هذا التقرير الشهري عدد الإتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.- عنف جسدي : 90، عنف جنسي 2 ،عنف معنوي 10، عنف اقتصادي 0، وغير ذلك:0.صفة الجاني/ة بالنسبة الى الى الضحية: الزوج 59، الأب 16، الأم 3، الأخوة 10 وغير ذلك 14.