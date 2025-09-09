Advertisement

لبنان

نفذ عمليّة سرقة وهرب من الجيش... وهذا ما حدث معه لاحقاً

Lebanon 24
09-09-2025 | 08:33
أقدم سائق "بيك أب" على سرقة أغراض من بلدة إهدن، ومن ثمّ فرّ من حاجز للجيش في منطقة الأرز بعد عدم إمتثاله لأوامر العناصر.
غير أنّ "البيك اب" انزلق، وتمكّن السائق من الفرار إلى جهة مجهولة.
 
 
 
