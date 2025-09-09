Advertisement

لبنان

الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر

Lebanon 24
09-09-2025 | 10:01
وكتب عبر حسابه على "اكس": "ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، ونعتبره اعتداء على أمن الدول العربية كافة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إن المجتمع الدولي مطالب  بالتحرك الفوري والحازم وبصوت واحد لوقف تمادي إسرائيل في خرق السيادة وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي".
 
دان الرئيس سعد الحريري

الرئيس سعد الحريري

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

الدول العربية

سعد الحريري

saad hariri

سعد الحرير

