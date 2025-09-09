الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر

ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، ونعتبره اعتداء على أمن الدول العربية كافة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إنالمجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري والحازم وبصوت واحد لوقف تمادي إسرائيل في خرق السيادة وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي.
