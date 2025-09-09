29
لبنان
ميقاتي: نُعبّر عن تضامننا الكامل مع دولة قطر في مواجهة ما حصل
Lebanon 24
09-09-2025
|
10:30
A-
A+
صدر عن
الرئيس نجيب ميقاتي
الاتي:
إن العدوان الاسرائيلي على دولة عربية وانتهاك سيادتها امر مرفوض بالمطلق. ونعبّر عن تضامننا الكامل مع
دولة قطر
في مواجهة ما حصل، ونجدد المطالب بوقفة جامعة توقف الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.
