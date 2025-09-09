ميقاتي: نُعبّر عن تضامننا الكامل مع دولة قطر في مواجهة ما حصل

صدر عن الاتي:

Advertisement

إن العدوان الاسرائيلي على دولة عربية وانتهاك سيادتها امر مرفوض بالمطلق. ونعبّر عن تضامننا الكامل مع في مواجهة ما حصل، ونجدد المطالب بوقفة جامعة توقف الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.