Advertisement

لبنان

ميقاتي: نُعبّر عن تضامننا الكامل مع دولة قطر في مواجهة ما حصل

Lebanon 24
09-09-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1414697-638930359562486301.png
Doc-P-1414697-638930359562486301.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي الاتي:
Advertisement
إن العدوان الاسرائيلي على دولة عربية وانتهاك سيادتها امر مرفوض بالمطلق. ونعبّر عن تضامننا الكامل مع دولة قطر في مواجهة ما حصل، ونجدد المطالب بوقفة جامعة توقف الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": نعبّر عن تضامننا الكامل مع الحكومة والشعب الفنزويليين
lebanon 24
09/09/2025 18:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الإماراتي: نتضامن مع قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي
lebanon 24
09/09/2025 18:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تعبر عن تعازيها العميقة وتضامنها مع لبنان بعد انفجار في منشأة عسكرية جنوب البلاد
lebanon 24
09/09/2025 18:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: سلام أعلن التضامن مع دولة قطر الشقيقة
lebanon 24
09/09/2025 18:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

نجيب ميقات

دولة قطر

دوان

جامع

نجيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-09-09
11:18 | 2025-09-09
11:16 | 2025-09-09
11:16 | 2025-09-09
11:13 | 2025-09-09
11:05 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24