لبنان
روكز عرض لمطالب المتقاعدين العسكريين: سنعلن عن التحركات الاحتجاجية
Lebanon 24
09-09-2025
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت "رابطة قدماء القوى المسلحة
اللبنانية
" برئاسة
العميد شامل روكز
، مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، للإعلان عن المطالب المعيشية والصحية والتربوية للعسكريين المتقاعدين.
وقال روكز: "إن روح الصبر بلغت مداها، وكرامة المحاربين تُذل يوما بعد يوم في ظل تجاهل فاضح لمعاناتنا وحرماننا من أبسط حقوقنا المشروعة".
اضاف: "إننا في رابطة قدامى المحاربين اللبنانيين، وبعد سلسلة طويلة من المطالبات واللقاءات والمراسلات غير المجدية، نعلن مطالبتنا بما يلي:
اولا: مساعدة فورية لردم الهوة بين رواتب العسكريين في الخدمة الفعليه والتقاعد ومع نظرائهم في القطاع العام. 12,000,000 مليون للمتقاعدين وأربعة عشر مليون للخدمة الفعلية انها حق وليست منة .
ثانيا: تطبيق القانون رقم 46/2017 وكان وحسب الوعود ان يعطى المتقاعد اعتبارا من أول حزيران الماضي من هذا العام نسبة 50 في المئة من قيمة المعاش الذي كان يقبضه بالدولار الأميركي سابقا وقبل ازمة ٢٠١٩، بحيث تتبعها زيادة تساوي 10 بالمئة كل ستة اشهر إلى حين بلوغها ١٠٠بالمئة. لكن هذا لم يحصل حتى الان.
ثالثا: توحيد المعايير منها: المعاشات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة، لا سيما وجوب عدم التمييز، أي منح قسائم محروقات لمؤهلين في الجيش مقارنة مع نظائرهم في باقي الأسلاك العسكرية والأمنية .
