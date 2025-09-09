Advertisement

لبنان

روكز عرض لمطالب المتقاعدين العسكريين: سنعلن عن التحركات الاحتجاجية

Lebanon 24
09-09-2025 | 10:54
A-
A+
Doc-P-1414707-638930374071754183.jpg
Doc-P-1414707-638930374071754183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 عقدت "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" برئاسة العميد شامل روكز، مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، للإعلان عن المطالب المعيشية والصحية والتربوية للعسكريين المتقاعدين.
Advertisement

وقال روكز: "إن روح الصبر بلغت مداها، وكرامة المحاربين تُذل يوما بعد يوم في ظل تجاهل فاضح لمعاناتنا وحرماننا من أبسط حقوقنا المشروعة".

اضاف: "إننا في رابطة قدامى المحاربين اللبنانيين، وبعد سلسلة طويلة من المطالبات واللقاءات والمراسلات غير المجدية، نعلن مطالبتنا بما يلي:

اولا: مساعدة فورية لردم الهوة بين رواتب العسكريين في الخدمة الفعليه والتقاعد ومع نظرائهم في القطاع العام. 12,000,000 مليون للمتقاعدين وأربعة عشر مليون للخدمة الفعلية انها حق وليست منة .

ثانيا: ‏تطبيق القانون رقم 46‏/2017‏ ‏وكان وحسب الوعود ان يعطى المتقاعد اعتبارا من أول حزيران الماضي من هذا العام نسبة 50 في المئة من قيمة المعاش الذي كان يقبضه بالدولار الأميركي سابقا وقبل ازمة ٢٠١٩، ‏بحيث تتبعها زيادة تساوي 10 بالمئة كل ستة اشهر إلى حين بلوغها ١٠٠بالمئة. لكن هذا لم يحصل حتى الان.

ثالثا: ‏توحيد المعايير  منها: المعاشات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة، لا سيما وجوب عدم التمييز، أي منح قسائم محروقات لمؤهلين في الجيش مقارنة مع نظائرهم في باقي الأسلاك العسكرية والأمنية .
مواضيع ذات صلة
التحركات الاحتجاجية مستمرة والجيش يحذر من تعريض امن البلاد للخطر
lebanon 24
09/09/2025 18:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية عرض مع رابطة قدامى القوى المساحة لأوضاع المتقاعدين
lebanon 24
09/09/2025 18:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الموافقة على دفع المنحة المالية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين عن شهر آب
lebanon 24
09/09/2025 18:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مُلتزمون بتسديد الزيادات التي تمّ إقرارها للعسكريين المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية
lebanon 24
09/09/2025 18:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24

العميد شامل روكز

شامل روكز

اللبنانية

رئاسة ال

التربوي

الصحاف

ش الذي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-09-09
11:18 | 2025-09-09
11:16 | 2025-09-09
11:16 | 2025-09-09
11:13 | 2025-09-09
11:05 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24