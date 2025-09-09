روكز عرض لمطالب المتقاعدين العسكريين: سنعلن عن التحركات الاحتجاجية

Advertisement

عقدت "رابطة قدماء القوى المسلحة " برئاسة ، مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، للإعلان عن المطالب المعيشية والصحية والتربوية للعسكريين المتقاعدين.وقال روكز: "إن روح الصبر بلغت مداها، وكرامة المحاربين تُذل يوما بعد يوم في ظل تجاهل فاضح لمعاناتنا وحرماننا من أبسط حقوقنا المشروعة".اضاف: "إننا في رابطة قدامى المحاربين اللبنانيين، وبعد سلسلة طويلة من المطالبات واللقاءات والمراسلات غير المجدية، نعلن مطالبتنا بما يلي:اولا: مساعدة فورية لردم الهوة بين رواتب العسكريين في الخدمة الفعليه والتقاعد ومع نظرائهم في القطاع العام. 12,000,000 مليون للمتقاعدين وأربعة عشر مليون للخدمة الفعلية انها حق وليست منة .ثانيا: ‏تطبيق القانون رقم 46‏/2017‏ ‏وكان وحسب الوعود ان يعطى المتقاعد اعتبارا من أول حزيران الماضي من هذا العام نسبة 50 في المئة من قيمة المعاش الذي كان يقبضه بالدولار الأميركي سابقا وقبل ازمة ٢٠١٩، ‏بحيث تتبعها زيادة تساوي 10 بالمئة كل ستة اشهر إلى حين بلوغها ١٠٠بالمئة. لكن هذا لم يحصل حتى الان.ثالثا: ‏توحيد المعايير منها: المعاشات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة، لا سيما وجوب عدم التمييز، أي منح قسائم محروقات لمؤهلين في الجيش مقارنة مع نظائرهم في باقي الأسلاك العسكرية والأمنية .