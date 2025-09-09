Advertisement

لبنان

الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً

Lebanon 24
09-09-2025 | 10:56
أدان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة الذي استهدف بعد ظهر اليوم مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس " يتولون إدارة المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع حد للمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. 
وقال الرئيس عون إن هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة، يندرج في سلسلة الإعتداءات  التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر اصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها ، كما يؤكد مرة جديدة على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري الشقيق كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المنطقة كافة، وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي ، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية وتعرقل كل جهد مشكور بذلته دولة قطر لإحلال السلام  في المنطقة ووضع حد لعذاب الشعب الفلسطيني الشقيق.
 
 
