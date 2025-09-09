الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً

Advertisement

أدان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء على دولة قطر الشقيقة الذي استهدف بعد ظهر اليوم مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة " " يتولون إدارة المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على ووضع حد للمجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.وقال إن هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة، يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر اصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها ، كما يؤكد مرة جديدة على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري الشقيق كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المنطقة كافة، وأكد الرئيس عون تضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي ، داعيا إلى وضع حد لهذه الممارسات التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية وتعرقل كل جهد مشكور بذلته دولة قطر لإحلال السلام في المنطقة ووضع حد لعذاب الشعب الفلسطيني الشقيق.