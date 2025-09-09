Advertisement

لبنان

سلام استقبل السفيرة المعينة لدى المملكة الأردنية الهاشمية

Lebanon 24
09-09-2025 | 10:57
A-
A+
Doc-P-1414709-638930375312761159.png
Doc-P-1414709-638930375312761159.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، السفيرة المعينة لدى المملكة الأردنية الهاشمية بريجيد طوق.
Advertisement

وأعطى سلام طوق التوجيهات اللازمة قبيل انتقالها لتسلم مهامها في مقر السفارة اللبنانية في عمان.
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل المندوبة الدائمة للبنان لدى اليونسكو
lebanon 24
10/09/2025 02:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفيرة السويدية
lebanon 24
10/09/2025 02:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الملكي الأردني: الملك دان العدوان الإسرائيلي الجبان على الدوحة وأكد وقوف المملكة وتضامنها مع قطر
lebanon 24
10/09/2025 02:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: نجدد رفضنا المطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم باعتباره جريمة حرب ستتصدى لها المملكة بكل إمكانياتها
lebanon 24
10/09/2025 02:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نواف سلام

اللبنانية

الأردنية

المملكة

الأردني

الأردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:54 | 2025-09-09
16:55 | 2025-09-09
16:22 | 2025-09-09
16:08 | 2025-09-09
16:02 | 2025-09-09
16:00 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24