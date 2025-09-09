Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... إليكم جدول أعمالها

Lebanon 24
09-09-2025 | 10:56
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 11-9-2025، في قصر بعبدا، لبحث المواضيع المبيّنة في  جدول الأعمال المرفق أدناه:
