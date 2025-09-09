سلام يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر: متضامنون في مواجهة هذا الاعتداء السافر

Advertisement

كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على "أكس": تدين بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف الشقيقة . إن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية.وإذ تؤكد الحكومة تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، فإنها تجدد دعوتها إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات المتكررة، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.