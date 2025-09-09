27
لبنان
سلام يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر: متضامنون في مواجهة هذا الاعتداء السافر
Lebanon 24
09-09-2025
|
11:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس الحكومة
نواف سلام
عبر حسابه على "أكس": تدين
الحكومة اللبنانية
بأشد العبارات الاعتداء
الإسرائيلي
الذي استهدف
دولة قطر
الشقيقة . إن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية.
وإذ تؤكد الحكومة تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، فإنها تجدد دعوتها
المجتمع الدولي
إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات
الإسرائيلية
المتكررة، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
الحكومة اللبنانية
المجتمع الدولي
الإسرائيلية
نواف سلام
اللبنانية
دولة قطر
إسرائيل
تابع
