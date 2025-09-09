Advertisement

لبنان

الرئيس عون إطلع على نتائج المؤتمر الدولي للمجلس البرلماني الآسيوي الافريقي

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:05
A-
A+
Doc-P-1414717-638930379906490353.png
Doc-P-1414717-638930379906490353.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس المجلس البرلماني الآسيوي - الافريقي السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي والوفد البرلماني المرافق على نتائج المؤتمر الأول للمجلس البرلماني الآسيوي- الافريقي الذي انعقد في مقر مجلس النواب في بيروت
Advertisement

وكانت مناسبة تم في خلالها التداول في عدد من مواضيع الساعة في ضوء التطورات التي تشهدها دول المنطقة.
 
وخلال اللقاء، أكد الرئيس عون "أهمية العمل العربي المشترك لما فيه مصلحة الدول العربية وشعوبها".
مواضيع ذات صلة
انعقاد المؤتمر التأسيسي الاول للمجلس البرلماني الآسيوي الافريقي في بيروت برعاية بري
lebanon 24
10/09/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق أعمال المجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي برعاية بري
lebanon 24
10/09/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تابع التحضيرات لعقد "مؤتمر بيروت الدولي حول التنوع والاستدامة"
lebanon 24
10/09/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اطّلع من سلام على نتائج زيارته إلى القاهرة وتناول البحث أيضا الأوضاع العامة في البلاد والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
10/09/2025 02:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

المؤتمر الدولي

الدول العربية

الرئيس عون

جوزاف عون

البرلمان

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:54 | 2025-09-09
16:55 | 2025-09-09
16:22 | 2025-09-09
16:08 | 2025-09-09
16:02 | 2025-09-09
16:00 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24