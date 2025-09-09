الرئيس عون إطلع على نتائج المؤتمر الدولي للمجلس البرلماني الآسيوي الافريقي

Advertisement

اطلع رئيس الجمهورية من رئيس المجلس البرلماني الآسيوي - الافريقي السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق على نتائج المؤتمر الأول للمجلس البرلماني الآسيوي- الافريقي الذي انعقد في مقر مجلس النواب في .وكانت مناسبة تم في خلالها التداول في عدد من مواضيع الساعة في ضوء التطورات التي تشهدها دول المنطقة.وخلال اللقاء، أكد "أهمية العمل العربي المشترك لما فيه مصلحة وشعوبها".