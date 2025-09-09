بيان لوزارة المالية... هذه تفاصيله

Advertisement

، انه وبعد إعادة الانتظام في عمليات إدخال داتا المعلومات التي تعثرت بفعل الظروف العامة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، وبعد إعادة تحديث أنظمتها الالكترونية بدعم من بعض الجهات المانحة، تعيد اليوم وبعد توقف قسري خارج عن إرادتها استمر لثلاث سنوات، نشر أرقام ملخص الوضع المالي لسنة 2024 على أن تستكمل وبشكل متلاحق نشر أرقام السنوات التي تلي، وذلك حرصاً منها على التزامها معايير الشفافية وإتاحة المجال أمام كل معني برصد السياسات المالية، كي يكون على بيّنة من الواقع المالي الدقيق.وتلفت الوزارة المعنيين والمهتمين الراغبين بالاطلاع على هذا المخلص الدخول إلى موقعها الالكتروني www.finance.gov.lb حيث تجدون الجدول مفصلاً.