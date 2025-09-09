بعد استهداف الدوحة.. مطر: نخجل فعلا من الإدانة والاستنكار

كتب النائب عبر منصة "اكس": "على بشاعة ما ارتكبته اليوم ضد " " وضد قطر وضد القوانين والأعراف الدولية، إلا أننا فعلا ما عدنا نستغرب شيئا من كيان ارتكب طوال سنتين كل أشكال القتل والإبادة والجرائم بحق الإنسانية، حتى صرنا نخجل فعلا من الإدانة والاستنكار فيما نقف، نحن العرب، عاجزين عن وضع حد لممارسات هذا الكيان أو دفع ودعوته مجددا إلى التحرك لكبح الوحشية والإجرام".

