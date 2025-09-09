Advertisement

لبنان

بعد استهداف الدوحة.. مطر: نخجل فعلا من الإدانة والاستنكار

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:13
كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "اكس": "على بشاعة ما ارتكبته إسرائيل اليوم ضد "حماس" وضد قطر وضد القوانين والأعراف الدولية، إلا أننا فعلا ما عدنا نستغرب شيئا من كيان ارتكب طوال سنتين كل أشكال القتل والإبادة والجرائم بحق الإنسانية، حتى صرنا نخجل فعلا من الإدانة والاستنكار فيما نقف، نحن العرب، عاجزين عن وضع حد لممارسات هذا الكيان أو دفع المجتمع الدولي ودعوته مجددا إلى التحرك لكبح الوحشية والإجرام".
