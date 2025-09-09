Advertisement

لبنان

الخازن: العدوان على قطر انتهاك للسيادة

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:16
 دان الوزير السابق وديع الخازن، الاعتداء الإسرائيلي على دولة عربية، وقال: "انه انتهاك لسيادتها وهو مرفوضًا بالمطلق ومدانًا بأشد العبارات".
وأكد في بيان "الوقوف والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة في مواجهة هذا العدوان، ونجدد الدعوة إلى وقفة عربية جامعة وموحّدة لردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وصون سيادة دولنا وأمنها".
الإسرائيلية

الإسرائيلي

دولة قطر

إسرائيل

الخازن

دوان

جامع

