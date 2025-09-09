الخازن: العدوان على قطر انتهاك للسيادة

Advertisement

دان الوزير السابق ، الاعتداء على دولة عربية، وقال: "انه انتهاك لسيادتها وهو مرفوضًا بالمطلق ومدانًا بأشد العبارات".وأكد في بيان "الوقوف والتضامن الكامل مع الشقيقة في مواجهة هذا العدوان، ونجدد الدعوة إلى وقفة عربية جامعة وموحّدة لردع الاعتداءات المتكررة وصون سيادة دولنا وأمنها".