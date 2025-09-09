"تواطؤ وتآمر على اللبنانيين"... هجوم حاد من إرسلان على سلام!

كتب عبر حسابه على منصّة "إكس":

"أتحفنا اليوم رئيس الحكومة بالحديث عن وجود "استراتيجية أمن وطني"، وبأنّه لا يوجد ما يُسمّى "استراتيجية دفاعية". "أتحفنا اليوم رئيس الحكومة بالحديث عن وجود "استراتيجية أمن وطني"، وبأنّه لا يوجد ما يُسمّى "استراتيجية دفاعية".

تابع: "إنّ هذا التلاعب بالمصطلحات يُنذر بحجم التواطؤ والتآمر على اللبنانيين من قبل مسؤول لا يمتّ إلى المسؤولية بصلة" .



ختم: "نقول له: كفانا تذاكياً، وليكن لديك الحدّ الأدنى من الحسّ الوطني، فهذا يكفينا. لكن يبدو أنّنا نطلب منك أكثر ممّا تستطيع أن تقدّم. بؤس هذا الزمن بمثل هؤلاء المسؤولين".