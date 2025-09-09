Advertisement

لبنان

"تواطؤ وتآمر على اللبنانيين"... هجوم حاد من إرسلان على سلام!

09-09-2025 | 11:18
كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس":
"أتحفنا اليوم رئيس الحكومة نواف سلام بالحديث عن وجود "استراتيجية أمن وطني"، وبأنّه لا يوجد ما يُسمّى "استراتيجية دفاعية". 
تابع: "إنّ هذا التلاعب بالمصطلحات يُنذر بحجم التواطؤ والتآمر على اللبنانيين من قبل مسؤول لا يمتّ إلى المسؤولية بصلة" .

ختم: "نقول له: كفانا تذاكياً، وليكن لديك الحدّ الأدنى من الحسّ الوطني، فهذا يكفينا. لكن يبدو أنّنا نطلب منك أكثر ممّا تستطيع أن تقدّم. بؤس هذا الزمن بمثل هؤلاء المسؤولين". 
