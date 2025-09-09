Advertisement

لبنان

برّي يدين العدوان الإسرائيلي على قطر: انتهاك لسيادة الأمة العربية بأسرها

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:28
دان رئيس مجلس النواب نبيه برّي العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.
وقال في بيان: "إنّ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة مُدان بكلّ المقاييس، وهو انتهاك فاضح ليس فقط لسيادة الدولة القطرية فحسب، إنّما لسيادة وأمن المنطقة العربية بأسرها من محيطها إلى خليجها".

وأضاف: "إنّنا إذ نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب دولة قطر، أميرًا وحكومةً وشعبًا، في شجبنا واستنكارنا لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، ونجدد دعوتنا العاجلة لوقفةٍ عربيةٍ جادّة على مستوى القادة والشعوب والحكومات والبرلمانات، لوعي مخاطر العدوانية الإسرائيلية واتّخاذ كافة الخطوات والإجراءات العملية التي تكبح جماح العدوان الإسرائيلي وإرهابه العابر لحدود فلسطين وإبادة شعبها، ولحدود الدول والقارات، واستباحته القوانين والمواثيق الدولية، قبل فوات الأوان، حفظًا لما تبقّى من سيادةٍ وكرامةٍ لهذه الأمّة".

وختم: "الرحمة لشهداء العدوان، والعزاء والصبر والسلوان لذويهم، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24