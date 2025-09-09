برّي يدين العدوان الإسرائيلي على قطر: انتهاك لسيادة الأمة العربية بأسرها

دان رئيس مجلس النواب العدوان على .

Advertisement

وقال في بيان: "إنّ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة مُدان بكلّ المقاييس، وهو انتهاك فاضح ليس فقط لسيادة الدولة فحسب، إنّما لسيادة وأمن المنطقة العربية بأسرها من محيطها إلى خليجها".



وأضاف: "إنّنا إذ نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب دولة قطر، أميرًا وحكومةً وشعبًا، في شجبنا واستنكارنا لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، ونجدد دعوتنا العاجلة لوقفةٍ عربيةٍ جادّة على مستوى والشعوب والحكومات والبرلمانات، لوعي مخاطر العدوانية واتّخاذ كافة الخطوات والإجراءات العملية التي تكبح جماح العدوان الإسرائيلي وإرهابه العابر لحدود وإبادة شعبها، ولحدود الدول والقارات، واستباحته القوانين والمواثيق الدولية، قبل فوات الأوان، حفظًا لما تبقّى من سيادةٍ وكرامةٍ لهذه الأمّة".



وختم: " لشهداء العدوان، والعزاء والصبر والسلوان لذويهم، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل".