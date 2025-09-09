هذه أبرز مقرّرات جلسة مجلس الوزراء اليوم

Advertisement

تراس رئيس نواف سلام عصر اليوم جلسة مجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجوl، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.كما حضرها المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.بعد انتهاء الجلسة قرابة السادسة ادلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية التالية:"‏عقد مجلس وزراء جلسته في سراي الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء، في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس فاشار إلى ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها دوليا وعربيا على جلسة الخامس من أيلول ، وبذلك يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الأعمار والاستثمار في ختام السنة الحالية ، مع تقدم العمل الحكومي على حصر السلاح، كما أكد على ضرورة دعم الجيش اللبناني أيضا بهذه المناسبة.ثم انتقل للإشارة إلى زيارته دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي بحث معه مجموعة اقتراحات ومشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب ، ومنها ما يتعلق خصوصا بموضوع الخصخصة والشراكة الشراكه بين القطاعين العام والخاص ، كما أشار إلى مسائل اخرى حياتية لا تقل أهمية كمسألة غرامات السير، وأشاردولة الرئيس أنه بدأ من الأسبوع القادم سننكب على درس مشروع قانون الموزعة الذي يأتي هذه المرة ضمن المهلة الدستورية، وهو حريص أضاف على أن ننجز هذا العمل أيضا ونحيله الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية. كما أشار دولة الرئيس إلى مشروع قانون إعادة الانتظام المالي أو ما يسمى الفجوة المالية، وحرص على أنه سيعرض على مجلس وزراء الشهر القادم بإنجازه وإحالته إلى مجلس النواب .وخلال الجلسة وإضافة إلى إدانته القصف الذي طال جرود الهرمل القصف ، خلال الجلسة أيضا تبلغ دولة رئيس مجلس الوزراء نبأ الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي طال دولة قطر الشقيقة، فأدانه بأشد العبارات على اعتباره خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادة قطر، واعلن التضامن مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا .واعطى دولة الرئيس الكلام الى نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق الذي قدم تقريرا حول اجتماعاته مع السلطات بموضوعات تتعلق بعودة النازحين، وموضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك ، كاشفا عن التحضير لوضع اتفاق تعاون قضائي بين وسوريا.كما أعطي الكلام لوزير الطاقة الذي قدم بدوره تقريرا عن وضع الكهرباء وشرح نتائج زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واشار إلى عوامل تحسن الوضع في التغذية، ومن ذلك خصوصا إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء، وقد كشف عن الحملة التي يتم التحضير لها لإزالة هذه الاعتداءات فضلا عن ضرورة التعويل على المدى القصير على المساعدة القطرية الشقيقة بعد المساعدة الكويتية مشكورة، مشيرا أيضا إلى ضرورة تعيين الهيئة الناظمة، وقد أشار مجلس وزراء أنه سينكب على هذا التعيين قريبا إن شاء الله.ثم انتقل مجلس درس جدول أعماله المؤلف من 44 بندا ، فأقر معظم البنود الواردة على جدول الأعمال ومن أبرزها :إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.واعتقد ان هذه الوزارة مهمة جدا للمكننة وتحديث الادارة العامة في لبنان ، ووصلها بعضها ببعض، في إطار منظومة متكاملة سيشرحها وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة لمزاولة مهنة التمريض في لبنان.الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بالية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام في وزارة الصحة العامة.أيضا الموافقة على كيفية احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، وهذا من المتوقع أن يؤمن ٥٠ مليون دولار بمفعول رجعي فضلاً عن ١٩ مليون دولار سنويا.أيضا الطلب إلى المؤسسات الإعلامية دفع مستحقاتها وفقا للقانون .تحديد آلية منح مساعدات ومساهمات مالية لهيئات من غير القطاع العام التي لا تتوخى الربح من باب الشفافية.الموافقة على تلزيم النفايات المنزلية ضمن النطاق الجغرافي لاتحاد بلديات جزين عن العام 2025 بطريقة المناقصة العمومية.وأخذ بانعقاد الملتقى العربي للإعلام في في دورته 21 في شهر تشرين الثاني المقبل وسيأتي وفد إلى لبنان من الكويت للقاء فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن فعاليات هذا المؤتمر وذلك في 16 أيلول الجاري عند الساعة الثانية من بعد الظهر، علما أن هذا الملتقى سيكون برعاية فخامة رئيس العماد جوزاف "وقال الوزير مرقص: " أود ان اطلعكم وبناء على التنسيق مع الوزير كمال شحادة على مهام الوزارة وهي وضع استراتيجية وطنية لتطوير ودمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة. والتعاون مع القطاع الخاص على تطوير المنظومة الرقمية الوطنية، وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتحديثها، وتعزيز الشراكة مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية لدعم وتسربع الابتكار التكنولوجيا وريادة الاعمال، تطوير المنظومة الرقمية الوطنية، وإطلاق منصة رقمية موحدة للحكومة وللخدمات لدى الوزارات والمؤسسات العامة كافة، فضلا عن البلديات ومختلف أشخاص القانون العام. وهذا ما يحفز وجود تسهيلات وتقديمات خدماتية بطريقة سريعة سهلة وواضحة، ووضع بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. أضاف: ان تحويل الوزارة اذا الى مؤسسة قائمة يضع مسؤوليات ومهام واضحة لهذه الوزارة واستراتيجية وطنية متكاملة تفيد الادارة العامة وايضا الاقتصاد الوطني"اسئلةسئل؛ سجل اعتراض من الوزير فادي مكي على الأمر ؟اجاب: يجب الا ننسى ان هذا النص اشبع بحثا بالأساس وهو ارجىء من جلسة الى اخرى، وكان الوزير مكي مشاركا في الجلسة عبر اعطاء اي ملاحظة يريدها، وكان النقاش غنيا وديموقراطيا في سبيل التوصل الى أفضل نص ممكن، وادخلنا تعديلات طفيفة على النص الذي قدمه معالي الوزير شحادة، وان شاء الله سيسلك طريقه الى مجلس النواب، فلا تشابك ولا ازدواجية بل تكاملا وتيسيرا لحسن سير العمل في الدولة اللبنانية بما يجعلها في اطار خدماتي ممكن وسهل وفاعل للناس، وهذا هو الهدف وكلنا نلتقي عليه.سئل: هل لم يعد اسمها وزارة المهجرين بل وزارة التكنولوجيا؟أجاب: هذا الامر يتعلق بالتكنولوجيا تحديدا.سئل؛ سجل اعتراض من الوزير فادي مكي على الأمر ؟سئل ماذا عن رفع رواتب المستشاربن؟أجاب: لا رفع للرواتب، كان المبلغ سابقا نحو الفي دولار أميركي بما يوازي 3 ملايين ليرة لبنانية تقريبا واعيد المبلغ الى قيمته الفعلية، وأصبح الآن نحو180مليون ليرة لبنانية ، وهذا المبلغ لن يخصص لمستشار فقط بل لعدد من المستشارين، ففي الوزارات هناك اكثر من مستشار، ما حصل هو تقريش المبلغ الذي كان سابقا على سعر القديم للصرف وأصبح الآن على السعر الجديد.سئل: لماذا تم تاجيل طلب المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء الاحتياط ؟أجاب: كل ما تم تأجيله هو من أجل المزيد من الدرس، والبنود التي أجلت قليلة.سئل: ماذا عن تعيين محقق مالي؟أجاب: لم يتم الموافقة على هذا البند.وردا على سؤال حول ما كان مجلس الوزراء بانتظار رد مجلس شورى الدولة بما خص الضريبة على البنزين والمتعلقة برواتب العسكريين وهل هناك ضغط سياسي على مجلس الشورى؟فقال لا يمكن ان تقبل باي ضغط على المحاكم والهيئات القضائية، ولكن هناك إلحاح وضرورة عند الحكومة أن تؤمن هذه المقررات التي اتخذتها والتي عادت واكدت عليهم في الشهر الحالي بالجلسة الحكومية ، والذي اعلم فيها وزير المال مجلس الوزراء عن صرف هذه المستحقات التي كانت اقرت في مجلس من قبل الوزراء والمصمم على إيجاد المخارج القانونية اللازمة حتى نستطيع الاستمرار بمنح العسكريين حقوقهم ليتصرفوا لخدمة البلد وحمايته.وحول ما اذا كان وزراء الثنائي الشيعي رحبوا في جلسة اليوم بخطة الجيش اللبناني.اجاب وزير الاعلام اليوم لم يتطرق مجلس الوزراء الى مناقشات سبق ان تمت ، ولكن الرئيس سلام في المقدمة قال انه تلقى إشارات دولية واقليمية مرحبة بالقرارات الحكومية وكان حريصا ان تقرن هكذا انواع من الترحيب ايضا بدفع دولي باتجاه اقامة المؤتمرات التي تساعد على إعادة الأعمار ومساندة الجيش من اجل ذلك اراد القول بانه يحث هذه الدول وينصرف باتجاه عقد هذه المؤتمرات قبل آخر السنة حتى فعلا نستفيد من هذا الجو المواكب لعملية حصر السلاح.