كرامي بعد العدوان الإسرائيلي على قطر: خرق فاضح لكل القوانين الدولية

دان رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي، بأشد العبارات "العدوان المستمر الذي طاول في الساعات الماضية دولة قطر الشقيقة، واستهدف قيادات حركة على أراضيها، بالتزامن مع اليومية التي ينفذّها العدو الاسرائيلي على ولبنان وقطاع غزة".

Advertisement



واعتبر في بيان ان "هذه الاعتداءات المتكررة تشكّل خرقاً فاضحاً لكل القوانين الدولية وميثاق ، وتؤكد سياسة العدو الاسرائيلي القائمة على الاستباحة والعدوان بلا رادع. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سيبقى العالم صامتاً أمام هذه الانتهاكات السافرة؟ وإلى متى ستبقى حقوق الشعوب وأمن الدول رهينة لعدو مجرم لا يعرف حدوداً"؟.



وتابع "على التحرّك الفوري والجاد لوضع حدّ لهذه الاعتداءات، وصون سيادة الدول، وحماية الشعوب التي تدفع ثمن والإرهاب المنظّم الذي يمارسه الكيان الاسرائيلي بحق شعوبنا يومياً، وتدفع ايضاً ثمن جنون والمآزق التي ورّط يها".