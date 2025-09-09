Advertisement

لبنان

كرامي بعد العدوان الإسرائيلي على قطر: خرق فاضح لكل القوانين الدولية

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:49
 دان رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي المستمر الذي طاول في الساعات الماضية دولة قطر الشقيقة، واستهدف قيادات حركة حماس على أراضيها، بالتزامن مع الغارات اليومية التي ينفذّها العدو الاسرائيلي على سوريا ولبنان وقطاع غزة".
واعتبر في بيان ان "هذه الاعتداءات المتكررة تشكّل خرقاً فاضحاً لكل القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتؤكد سياسة العدو الاسرائيلي القائمة على الاستباحة والعدوان بلا رادع. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سيبقى العالم صامتاً أمام هذه الانتهاكات السافرة؟ وإلى متى ستبقى حقوق الشعوب وأمن الدول رهينة لعدو مجرم لا يعرف حدوداً"؟.

وتابع "على المجتمع الدولي التحرّك الفوري والجاد لوضع حدّ لهذه الاعتداءات، وصون سيادة الدول، وحماية الشعوب التي تدفع ثمن الاحتلال والإرهاب المنظّم الذي يمارسه الكيان الاسرائيلي بحق شعوبنا يومياً، وتدفع ايضاً ثمن جنون نتنياهو والمآزق التي ورّط اميركا يها".
