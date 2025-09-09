Advertisement

لبنان

في الجنوب.. الجيش يفجّر مسيّرة إسرائيلية

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:56
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ الجيش عمل على تفجير مسيّرة في الحوش، مما أدى إلى سماع صوت التفجير في المنطقة.
إسرائيل

لبنان24

لبنان

الحوش

