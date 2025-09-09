بعد الإعتداء الإسرائيلي على الدوحة.. بيانٌ من حزب الله

Advertisement

دان " " في بيان، بـ "أشد العبارات العدوان الغادر الذي طال الوفد القيادي المفاوض في حركة الإسلامية ، ‏خلال اجتماع له في الدوحة"، مستنكرًا استباحة سيادة دولة قطر الشقيقة. ‏‎ورأى أن "هذه الجريمة الجبانة إنما تثبت خبث ودناءة الكيان الصهيوني، الذي يكشف للعالم مستوى جديد من إجرامه وضربه بالحائط ‏كل القوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترامه لسيادة الدول، والإمعان في انتهاكها واستباحتها بدعم أميركي مفتوح كيفما ومتى ‏شاء دون أي وازع أو رادع".‏‎وأضاف البيان: "إن هذا الاستهداف المدان لاجتماع المخصص لمناقشة المقترح الأميركي الأخير، يؤكد بشكل قاطع أن هذا الكيان المجرم ‏لا يريد تفاوضًا ولا حلًا، بل يسير في مشاريعه الدموية القائمة على القتل والدمار والخراب حتى لو كان الثمن حياة كل أسراه. ‏وهو رسالة واضحة وإعلان سافر عما يخطّط لارتكابه من مجازر وسفك دماء وتهجير قسري وهدم ممنهج وإبادة جماعية بحق ‏أهل غزة والضفة الغربية وبحق دول المنطقة".‏ودعا "الحزب" والإسلامية، والمجتمع الدولي بكل مؤسساته، إلى التحرك الفوري لإيقاف المذبحة اليومية التي يرتكبها هذا ‏الكيان المجرم ومحاسبته، وألا يكتفوا بكلمات الشجب والاستنكار، وأن يقطعوا أي علاقة لهم مع هذا الكيان الغاصب، وأن ‏يبادروا فورًا للضغط على الأميركية بكل الوسائل لوقف دعمها اللامتناهي للعدو ورفع الغطاء عنه، قبل أن ‏تتحول مشاريعه الاستعمارية التي يعلنها جهارًا أمام مرأى ومسمع العالم كله إلى واقع مفروض يعصف في المنطقة وأهلها.‏وختم: "إن هذا العدوان لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تشبثًا بخيار المقاومة، وإصرارًا على الدفاع عن أرضه وصنع النصر ‏مهما بلغت التضحيات".‏