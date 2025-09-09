"لبنان القوي" ينتقد الحكومة ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطر والمنطقة

عقد تكتل " القوي" اجتماعه الدوري برئاسة ، وناقش جدول أعماله.

وأشار في بيان صادر عقب الاجتماع إلى أنه "من المؤسف أن الحكومة لم تقدم حتى الآن خطة واضحة وشفافة لترجمة مبدأ حصرية السلاح، ولم تناقش أو تقر استراتيجية الأمن الوطني الواردة في بيانها الوزاري، والتي تفرض على الدولة وحدها مسؤولية حماية الأرض والمواطنين والحدود والحقوق من خلال حصرية السلاح بيد مؤسساتها العسكرية وعلى رأسها الجيش".



وأضاف التكتل أن " تعمد إلى اختلاق الحجج ورمي التهم لتغطية تقصيرها في وضع خطط لتلبية حاجة اللبنانيين للكهرباء والمياه، في ظل أكبر أزمة انقطاع كهرباء ومياه وارتفاع فواتير الطاقة والمياه في تاريخ لبنان".

وأوضح أن اللبنانيين ينتجون اليوم أكثر من ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، "ومع ذلك ارتفعت كلفة الطاقة على المواطنين وانخفضت التغذية الكهربائية إلى أقل من أربع ساعات يومياً، فيما كانت التغذية خلال فترة تولي للوزارة تتجاوز 18 ساعة يومياً، ودون الاعتماد على الطاقة الشمسية". وأضاف البيان أن "الحاجة الماسة إلى مياه الشرب والري وارتفاع كلفة الحصول عليها يكشفان فشل بناء السدود".



في سياق آخر، دان التكتل "الاعتداء على دولة قطر الشقيقة التي تتوسط لحل قضية الرهائن وإنهاء العدوان، والذي يقوّض جهود إحلال السلام في المنطقة". كما أدان "الاعتداءات المتفرقة في المنطقة، بدءاً من لبنان وصولاً إلى أي دولة تتمتع بسيادتها وعزتها".