لبنان

آخر معلومة... هذا ما كشف عن زيارة لودريان

Lebanon 24
09-09-2025 | 13:31
كشفت معلومات صحافية أن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لن تشمل لقاءات مع الكتل أو الأحزاب، بل ستقتصر اجتماعاته على الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش رودولف هيكل.
