Advertisement

لبنان

إليكم آخر ما كشف عن زيارة بن فرحان للبنان

Lebanon 24
09-09-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1414819-638930488044498354.jpg
Doc-P-1414819-638930488044498354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات صحافية مساء اليوم أن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيصل إلى بيروت يوم الأربعاء.
Advertisement
 

وحسب المعلومات، ستتضمن الزيارة متابعة تطورات الملف اللبناني.
مواضيع ذات صلة
تفعيل اميركي لعمل "آلية التطبيق" وترقّب لزيارة بن فرحان ولودريان
lebanon 24
10/09/2025 02:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر معلومة... هذا ما كشف عن زيارة لودريان
lebanon 24
10/09/2025 02:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هذا ما كُشف عن زيارة برّاك
lebanon 24
10/09/2025 02:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بن فرحان في بيروت وأورتاغوس وبرّاك "مستمران في التنسيق والتعاون الوثيق"
lebanon 24
10/09/2025 02:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24

يزيد بن فرحان

بن فرحان

السعود

بيروت

لبنان

سعودي

سعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:54 | 2025-09-09
16:55 | 2025-09-09
16:22 | 2025-09-09
16:08 | 2025-09-09
16:02 | 2025-09-09
16:00 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24