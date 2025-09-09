شحادة: إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية

Advertisement

أعلن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، عن تحويل الحالية إلى وزارة قائمة بذاتها للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في خطوة تاريخية تعد الأولى منذ إنشاء وزارة المهجرين عام 1993. وأعرب شحادة عن بالغ امتنانه وتقديره لثقة رئيس الجمهورية ورئيس ومجلس الوزراء بعد إقرار القانون.وأكد شحادة أن هذا القرار ليس مجرد تعديل إداري، بل خطوة استراتيجية تعبّر عن إرادة سياسية واضحة للاستثمار في مستقبل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي. وأضاف أن الوزارة الجديدة لن تكون تقليدية، بل ستكون محركاً للإبداع والابتكار وجسراً بين القطاعين العام والخاص، ومركزاً لتطوير السياسات الرقمية الوطنية بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات التربوية والاقتصادية.وأشار إلى أن الوزارة ستساهم في معالجة العديد من التحديات عبر حلول ذكية تشمل قطاعات: الصحة، التعليم، الزراعة، النقل، الخدمات، والحوكمة.المهام الأساسية للوزارة:إعداد استراتيجية وطنية لدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة احتياجات ذوي الحاجات الخاصة والقاصرين، وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لدعم التحول الرقمي والانتقال إلى الإدارة الذكية، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية لتسريع الابتكار وريادة الأعمال، إطلاق منصة رقمية موحّدة للخدمات العامة لتسهيل تقديم الخدمات إلى المواطنين، إنشاء بيئة تشريعية متكاملة لتنظيم عمل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مكافحة الجرائم السيبرانية وحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقمية، دعم الاقتصاد الرقمي عبر التدريب وتوفير فرص عمل واستثمار في مجالات التكنولوجيا، ضمان التوافق مع المعايير الدولية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وضع ضوابط لمنع إساءة استخدام هذه التقنيات، تمثيل لبنان في المنظمات الدولية المعنية، توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات لتبادل البيانات والخبرات، الانضمام إلى المبادرات العالمية المعنية بالتكنولوجيا الأخلاقية والمسؤولة، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز موقع لبنان كوجهة لصناعات .وختم شحادة: "لبنان، بتاريخ عقول أبنائه ومبدعيه في الداخل والاغتراب، يستحق أن يكون في موقع ريادي عالمي في مجال التكنولوجيا. تحويل الوزارة إلى كيان مستقل هو بداية الطريق نحو هذا الطموح".