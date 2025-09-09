Advertisement

لبنان

مرقص: نقف إلى جانب قطر في هذا الظرف الدقيق

Lebanon 24
09-09-2025 | 14:32
بعد الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرّضت له العاصمة القطرية الدوحة اليوم، أجرى وزير الإعلام بول مرقص اتصالاً هاتفياً بالشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني، القائم بمهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، ومدير إدارة التطوير الإعلامي، في دولة قطر الشقيقة.
وخلال الاتصال، عبّر الوزير مرقص عن "إدانته الشديدة لهذا الاعتداء، وعن تضامن الدولة اللبنانية الكامل مع دولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعباً، في وجه أي اعتداء يمسّ سيادتها وأمنها".
 
وأكّد أنّ "لبنان الذي عانى ويعاني من الاعتداءات المتكرّرة، يقف إلى جانب قطر في هذا الظرف الدقيق"، مشدداً على أنّ "استهداف الدوحة الآمنة يُعدّ انتهاكاً خطيراً لسيادة قطر، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، يتطلّب تحرّكاً عربياً ودولياً مسؤولاً".
