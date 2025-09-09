مرقص: نقف إلى جانب قطر في هذا الظرف الدقيق

بعد الاعتداء الذي تعرّضت له العاصمة اليوم، أجرى بول مرقص اتصالاً هاتفياً بالشيخ خالد آل ثاني، القائم بمهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، ومدير إدارة التطوير الإعلامي، في دولة قطر الشقيقة.

وخلال الاتصال، عبّر الوزير مرقص عن "إدانته الشديدة لهذا الاعتداء، وعن تضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعباً، في وجه أي اعتداء يمسّ سيادتها وأمنها".

وأكّد أنّ " الذي عانى ويعاني من الاعتداءات المتكرّرة، يقف إلى جانب قطر في هذا الظرف الدقيق"، مشدداً على أنّ "استهداف الدوحة الآمنة يُعدّ انتهاكاً خطيراً لسيادة قطر، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، يتطلّب تحرّكاً عربياً ودولياً مسؤولاً".