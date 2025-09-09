إنجاز تاريخي.. المنتخب الأولمبي اللبناني يتأهل لكأس آسيا 2026

Advertisement

حقق المنتخب الوطني الأولمبي إنجازاً تاريخياً ، بعدما تأهّل إلى نهائيات كأس تحت 23 عاماً في 2026، ليصبح أول منتخب من الفئات العمرية في تاريخ يبلغ هذا الاستحقاق القاري.وجاء التأهل بعد فوز لبنان المستحق على منتخب منغوليا بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات، على ملعب "ثاماسات" بالعاصمة التايلاندية بانكوك.وسجّل أهداف المنتخب كل من داني إسطمبولي الذي أحرز ثنائية في الدقيقتين 8 و45+1، فيما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 10.وبهذا الفوز، اختتم منتخب لبنان التصفيات كثاني المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، مؤكداً حضوره القوي في المنافسات الآسيوية المقبلة.