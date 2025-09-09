Advertisement

لبنان

إنجاز تاريخي.. المنتخب الأولمبي اللبناني يتأهل لكأس آسيا 2026

Lebanon 24
09-09-2025 | 14:36
حقق المنتخب الوطني الأولمبي إنجازاً تاريخياً لكرة القدم اللبنانية، بعدما تأهّل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في السعودية 2026، ليصبح أول منتخب من الفئات العمرية في تاريخ لبنان يبلغ هذا الاستحقاق القاري.
وجاء التأهل بعد فوز لبنان المستحق على منتخب منغوليا بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات، على ملعب "ثاماسات" بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وسجّل أهداف المنتخب كل من داني إسطمبولي الذي أحرز ثنائية في الدقيقتين 8 و45+1، فيما أضاف علي الفضل الهدف الثالث في الدقيقة 10.

وبهذا الفوز، اختتم منتخب لبنان التصفيات كثاني المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، مؤكداً حضوره القوي في المنافسات الآسيوية المقبلة.
