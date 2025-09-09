Advertisement

لبنان

بهاء الحريري يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر: انتهاك صارخ للسيادة

Lebanon 24
09-09-2025 | 14:25
دان بهاء الحريري بـ "شدّة أيّ انتهاك لسيادة الدول، بما في ذلك الهجوم الذي وقع اليوم في قطر‬⁩"، وقال عبر حسابه على منصة "اكس" "إن احترام السيادة وحماية المبادرات السلمية يبقيان السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في منطقتنا".
