لبنان

قضاة في التصرّف دون أخذ وردّ

Lebanon 24
09-09-2025 | 17:54
وضع قضاة بارزون في التصرُّف من دون "أخذ وردّ" ولاعتبارات بعضها بقي عصي على "الهضم والفهم"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
