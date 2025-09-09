إدارة أميركية - عربية - لبنانية مشتركة للمنطقة الحدودية

كتبت منال زعيتر في " اللواء": أكدت مصادر دبلوماسية انه خلف الكواليس تُدار اتصالات مكثفة لإعادة طرح ما يُعرف بـ«المنطقة الاقتصادية» التي سبق أن دعا إليها الرئيس الأميركي ... ورغم الرفض القاطع الذي أبداه الوطني لهذا المشروع، إلّا أنّ محاولات متواصلة تُبذل لإيجاد صيغة وسطية تجمع بين الإصرار الأميركي والرفض ، في سياق ما يُسوّق له كتسوية نهائية للنزاع بين والعدو .. وفقا للمصادر الدبلوماسية ذاتها، فان هذه التسوية لا تقتصر على ملف سحب سلاح حسب توصيفهم، بل تمتد لتشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية بصورة نهائية، وحسم مسألة القرى الأمامية المتاخمة لفلسطين المحتلة... وآخر ما طُرح في هذا السياق هو تدوير الزوايا قليلا والانتقال من طرح المنطقة الاقتصادية بشكل مباشر الى إنشاء منطقة تُدار برعاية مشتركة «أميركية - عربية - لبنانية» لا وجود للعدو الإسرائيلي فيها بتاتا، فيما يجري الحديث عن عدم ممانعة تواجد لبنانيين ولكن بشروط خاصة كما تم التسريب. وفيما يبدو تطبيق هذا الطرح مرفوضا بل مستحيلا وفقا لمصادر لبنانية مهمة، إلّا ان المصادر الدبلوماسية أكدت ان «لكل شيء ثمن»، وهناك تحوّلات سياسية كبيرة في المنطقة، ولا يمكن فصل الملف اللبناني عنها، وعلى حد تعبيرها، فان المكاسب السياسية والاقتصادية التي سيحصل عليها لبنان وكل الأفرقاء بمن فيهم حزب الله ستكون كبيرة ومهمة للبنانيين.

