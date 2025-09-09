Advertisement

لبنان

إدارة أميركية - عربية - لبنانية مشتركة للمنطقة الحدودية

Lebanon 24
09-09-2025 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1414914-638930816261988077.jpeg
Doc-P-1414914-638930816261988077.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت منال زعيتر في " اللواء": أكدت مصادر دبلوماسية انه خلف الكواليس تُدار اتصالات مكثفة لإعادة طرح ما يُعرف بـ«المنطقة الاقتصادية» التي سبق أن دعا إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب... ورغم الرفض القاطع الذي أبداه الثنائي الوطني لهذا المشروع، إلّا أنّ محاولات متواصلة تُبذل لإيجاد صيغة وسطية تجمع بين الإصرار الأميركي والرفض الشيعي، في سياق ما يُسوّق له كتسوية نهائية للنزاع بين لبنان والعدو الإسرائيلي.. وفقا للمصادر الدبلوماسية ذاتها، فان هذه التسوية لا تقتصر على ملف سحب سلاح حزب الله حسب توصيفهم، بل تمتد لتشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية بصورة نهائية، وحسم مسألة القرى الأمامية المتاخمة لفلسطين المحتلة... وآخر ما طُرح في هذا السياق هو تدوير الزوايا قليلا والانتقال من طرح المنطقة الاقتصادية بشكل مباشر الى إنشاء منطقة تُدار برعاية مشتركة «أميركية - عربية - لبنانية» لا وجود للعدو الإسرائيلي فيها بتاتا، فيما يجري الحديث عن عدم ممانعة تواجد لبنانيين ولكن بشروط خاصة كما تم التسريب. وفيما يبدو تطبيق هذا الطرح مرفوضا بل مستحيلا وفقا لمصادر لبنانية مهمة، إلّا ان المصادر الدبلوماسية أكدت ان «لكل شيء ثمن»، وهناك تحوّلات سياسية كبيرة في المنطقة، ولا يمكن فصل الملف اللبناني عنها، وعلى حد تعبيرها، فان المكاسب السياسية والاقتصادية التي سيحصل عليها لبنان وكل الأفرقاء بمن فيهم حزب الله ستكون كبيرة ومهمة للبنانيين. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاءات لبنانية - سورية ابتداءً من أيلول والأنظار على الملفات الأمنية والحدودية
lebanon 24
10/09/2025 10:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي: توصلنا إلى توافق مع الصين بشأن إدارة الحدود المشتركة بين البلدين
lebanon 24
10/09/2025 10:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: إطلاق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية على المنطقة الحدودية يوم الثلاثاء استفزاز متعمّد
lebanon 24
10/09/2025 10:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
من سوريا.. رصاص على منطقة الحرف الحدودية
lebanon 24
10/09/2025 10:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلي

حزب الله

دبلوماسي

إسرائيل

الثنائي

دونالد

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-09-10
03:00 | 2025-09-10
02:46 | 2025-09-10
02:46 | 2025-09-10
02:33 | 2025-09-10
02:16 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24