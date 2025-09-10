Advertisement

لبنان

يريد استعادة مقاعده

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-09-2025 | 01:30
بالرغم من خسارة "حزب الله" لمعظم حلفائه السياسيين في مختلف المناطق، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن "الحزب" يتجه لاتخاذ قرار جدي باستعادة المقاعد النيابية التي كان يمنحها سابقًا لهؤلاء الحلفاء.
وتؤكد المعطيات أن "الحزب"، وبعد التجربة الأخيرة، لن يكرر سياسة توزيع المقاعد على شركاء لم يثبتوا التزامًا كاملًا بخطابه السياسي، بل سيعمل على تعزيز كتلته النيابية الخاصة.
وتشير التقديرات إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد توجهًا واضحًا لدى "حزب الله" نحو التركيز على تعزيز حضوره المباشر، وتوسيع حصته البرلمانية بشكل يضمن له كتلة أكثر انسجامًا وتأثيرًا.
 
المصدر: لبنان 24
