Advertisement

لبنان

بيرم: المجد لسلاح المقاومة

Lebanon 24
10-09-2025 | 01:38
A-
A+
Doc-P-1414967-638930904041927620.jpg
Doc-P-1414967-638930904041927620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب الوزير السابق مصطفى بيرم عبر حسابه منصة "اكس": "عدوان غادر على حماس و قطر !  بعد الإدانة الشديدة . قلتولي: سيادة وضمانات ؟ صداقة مع أميركا و وأموال وقاعدة لها تحمينا ؟ ذرائع للعدوان ؟ قانون دولي ؟ تطبيع ووساطة مع العدو ؟ حياد و تنازلات ؟ جامعة عربية ؟ لعنة الله على أميركا وإسرائيل والمجد لسلاح المقاومة في هذه الغابة العالمية!".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيرم: سلاح المقاومة وسيلة لحماية الكيان اللبناني من السقوط
lebanon 24
10/09/2025 09:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي المجد شحيم الاول في بطولة دورة الامام الصدر في الصرفند
lebanon 24
10/09/2025 09:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24
من جدة إلى المجد: أستراليا تفرض هيمنتها على سلة آسيا
lebanon 24
10/09/2025 09:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: أبطال الأرز على موعد جديد مع المجد
lebanon 24
10/09/2025 09:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مصطفى بيرم

إسرائيل

مصطفى ب

دوان

جامع

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-09-10
02:46 | 2025-09-10
02:33 | 2025-09-10
02:16 | 2025-09-10
02:06 | 2025-09-10
02:04 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24