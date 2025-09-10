بيرم: المجد لسلاح المقاومة

كتب الوزير السابق عبر حسابه منصة "اكس": "عدوان غادر على و قطر ! بعد الإدانة الشديدة . قلتولي: سيادة وضمانات ؟ صداقة مع أميركا و وأموال وقاعدة لها تحمينا ؟ ذرائع للعدوان ؟ قانون دولي ؟ تطبيع ووساطة مع العدو ؟ حياد و تنازلات ؟ جامعة عربية ؟ لعنة الله على أميركا وإسرائيل والمجد لسلاح في هذه الغابة العالمية!".

