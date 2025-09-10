لا حلفاء سنّة

Advertisement

تكشف مصادر سياسية مطلعة عن مساعٍ جدية تبذل في الكواليس لإظهار أن " " لا يملك أي حليف فعلي على الساحة السنيّة.وتوضح هذه المصادر" أن جهودًا سياسية وإعلامية كبيرة توظف في هذا الاتجاه، بهدف منع "الحزب" من تعويض خسارته المتزايدة على عبر فتح قنوات تفاهم مع القيادات والزعامات السنيّة.وبحسب المتابعين، فإن هذا التوجه لا يقتصر على الحملات الإعلامية فحسب، بل يشمل أيضًا إعادة رسم التحالفات داخل الطائفة السنيّة، بهدف عزل "الحزب" سياسيًا في أي استحقاق مقبل".