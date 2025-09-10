Advertisement

لبنان

لا حلفاء سنّة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-09-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1414968-638930907307073716.webp
Doc-P-1414968-638930907307073716.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تكشف مصادر سياسية مطلعة عن مساعٍ جدية تبذل في الكواليس لإظهار أن "حزب الله" لا يملك أي حليف فعلي على الساحة السنيّة.
Advertisement
وتوضح هذه المصادر" أن جهودًا سياسية وإعلامية كبيرة توظف في هذا الاتجاه، بهدف منع "الحزب" من تعويض خسارته المتزايدة على الساحة المسيحية عبر فتح قنوات تفاهم مع القيادات والزعامات السنيّة.
وبحسب المتابعين، فإن هذا التوجه لا يقتصر على الحملات الإعلامية فحسب، بل يشمل أيضًا إعادة رسم التحالفات داخل الطائفة السنيّة، بهدف عزل "الحزب"  سياسيًا في أي استحقاق مقبل".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هل يتخلّى حلفاء "حزب الله" عنه في ملفّ السلاح؟
lebanon 24
10/09/2025 09:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سيكون هناك رسوم قاسية جدا على حلفاء روسيا إذا لم تتوقف حرب أوكرانيا
lebanon 24
10/09/2025 09:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: هذا الأمر يشكّل سابقة خطيرة لأوروبا ويدعو إلى رد قوي من الحلفاء
lebanon 24
10/09/2025 09:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: كييف وحلفاؤها يرفضون تقديم أي تنازلات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا
lebanon 24
10/09/2025 09:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الساحة المسيحية

المسيحية

الطائف

مسيحية

المسيح

مسيحي

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-09-10
02:46 | 2025-09-10
02:33 | 2025-09-10
02:16 | 2025-09-10
02:06 | 2025-09-10
02:04 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24