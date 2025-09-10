سليمان: التضامن الكامل مع أمير دولة قطر وحكومتها وشعبها

في بيان "الاعتداء الاسرائيلي على "، معتبرًا أن "الهجوم على قطر أيًا تكن مبرراته، هو اعتداء على السيادة ، وبالتالي اعتداء على السيادة العربية، في حين لم تتسبب قطر في أي شكل من الأشكال في الحرب على اسرائيل ولم تفتح أراضيها ساحة لأي اقتتال".

وأعلن "التضامن الكامل مع وحكومتها والشعب "، داعيًا إلى "وقفة عربية دولية متضامنة للاستنكار بأشد العبارات ووضع حد لتخطي اسرائيل حدود الدول المحايدة غير المنخرطة في الحرب الدائرة بين اسرائيل وبين وجماعاتها".