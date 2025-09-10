Advertisement

لبنان

مخزومي: نحمد الله على سلامة قطر ومواطنيها

Lebanon 24
10-09-2025 | 02:33
استنكر النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس"، "الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، ونحمد الله على سلامة قطر ومواطنيها. حفظ الله هذا البلد العزيز وشعبه من كل شر".
