ريفى دان الغارة الإسرائيلية على الأراضي القطرية: خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية

في بيان له، دان النائب اللواء أشرف "الغارة على الأراضي "، واعتبرها "خرقاً فاضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية، وتعدياً صارخاً على سيادة دولة شقيقة وصديقة".وقال:"إن استهداف قطر ليس تصعيداً عابراً، بل رسالة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي برمّته، وتكشف حجم الاستهتار تجاه وقراراته. هذه الغارة تمثّل تجاوزاً لكل الخطوط الحمر، ومحاولة لجرّ المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. ولا ننسى الجهود الديبلوماسية والوساطات التي تقوم بها قطر منذ سنوات خدمةً للقضايا العربية وللسلام والأمن الدوليين".ختم:"أعلن كل التضامن مع قيادة دولة قطر وشعبها ، وأؤكد أن أي اعتداء على قطر هو اعتداء على كل دولة عربية تلتزم الشرعية الدولية وخيار السلم. وأدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر، وصون الأمن والسلم الدوليين، والوقوف إلى جانب قطر التي أثبتت دورها الريادي في نصرة العربية".