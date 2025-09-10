Advertisement

لبنان

إزالة أكثر من 50 لوحة إعلانية في شتورا.. والسبب؟

Lebanon 24
10-09-2025
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن بلدية شتورا أزالت أكثر من 50 لوحة إعلانية وتسويقية غير مرخصة وغير مطابقة للمعايير.
