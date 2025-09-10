الخطيب: التفاهم السعودي الايراني هو مفتاح الحلول لأزمات المنطقة

Advertisement

أجرى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في طهران، سلسلة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية، الذي يختتم أعماله اليوم.واستقبل العلامة الخطيب في مقر اقامته الشيخ محمد حسن أختري رئيس المجلس الاعلى لمجمع اهل البيت العالمي والشخصية المقربة من القيادة الايرانية العليا، وجرى التداول على مدى ساعة كاملة في شوون وايران والأمة الاسلامية.وكان العلامة الخطيب قد شارك في جلسة العمل الرئيسية لموتمر الوحدة الاسلامية والتي ضمت رؤساء الوفود المشاركة ، وطرح فيها الانتقال الى خطوات عملية ،حيث قدم اقتراحا من بندين: الاول ان تتولى الجمهورية الاسلامية التواصل مع الدول الاسلامية الفاعلة لتشكيل مجلس دائم يتولى اعداد مشروع لمواجهة الاخطار المحدقة بالأمة ،والثاني تشكيل مجلس علمائي من السنة والشيعة يتولى مهمة العمل علئ توحيد الرؤى الاسلامية ومن اجل الهدف السالف الذكر.واكد في هذا الاطار "ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين الجمهورية الاسلامية والمملكة العربية كمقدمة لهذا المشروع الواسع،لأن التفاهم السعودي الايراني هو مفتاح الحلول لأزمات المنطقة".وتحدث العلامة الخطيب الى عدد من وسائل الاعلام التي تغطي المؤتمر، تناول واقع الامة الاسلامية والعربية ومقتضيات الوحدة في مواجهة المخاطر المحدقة بها ،فضلا عن اوضاع الساحة وآفاقها.وفي حواراته الاعلامية اشار الى ان "الامة العربية ظنت ان اتفاقات كامب ديفيد ووادي عربة واوسلو ستحقق السلام في المنطقة وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ،لكن فشل هذه الاتفاقات وقيام الثورة الاسلامية في ، ألهم الشعوب العربية بضرورة الجهاد ضد المحتل الاسرائيلي ،ومن ضمن هذه المقاومات كانت المقاومة اللبنانية التي نشأت بعد الاحتلال لجنوب لبنان. ولم تقتصر هذه المقاومات على لبنان لتحرير فلسطين والاراضي اللبنانية ،ثم جاءت عملية طوفان الاقصى، وكانت المساندة للشعب الفلسطيني فالحرب على لبنان ،وكان رهان العدو على انهاء المقاومة، لكنه فشل في ذلك ،وهو يحاول اليوم ان يأخذ بالسياسة ما عجز عنه عسكريا ".اضاف: "لقد شن العدو الاسرائيلي الحرب على الجمهورية الاسلامية باعتبارها رأس محور المقاومة ،لكنه فشل ايضا في هذه الحرب ،واستطاعت ايران ان ترد بقسوة على العدو وشاهدنا في مدنه ما يشبه الدمار في غزة. ونعتقد ان العدو سيفشل ايضا في كل محاولاته وسينتج عن ذلك تطورات مهمة جدا في المنطقة".وحول مؤتمر الوحدة الاسلامية قال العلامة الخطيب ان" أهمية المؤتمر انه مناسبة للتلاقي بين نخب الامة وعلمائها واحد وسائل الوصول الى الأهداف التي نطمح اليها ،بما يسمح للمشاركين ان ينقلوا الى بلدانهم صورة حقيقية عن الاوضاع، وبالتالي لتأكيد ان الصراع هو صراع حضاري ضد العرب ،وأن خلفية الحرب هي خلفية حضارية ثقافية اجتماعية ،وهذا ما طرحناه في كلمتنا في المؤتمر ،وهو ما لم يفهمه الغرب حتى الآن. وحينما يفهم المسلمون هذا الامر تتغير طبيعة الصراع بالنسبة اليهم. فالحرب ليست جديدة مع الغرب .هي حرب تاريخية مستمرة ،ولذلك يجب ان يعد المسلمون لهذه الحرب ،اذ لم يعد جائزا ان نقاتل الغرب بسلاح الغرب".ورأى ان" المقاومة لم تعتمد الموازين المادية في صراعها مع العدو ،بل هي اعتمدت ونجحت ،لأنه لو اعتمدت على الموازين المادية لما استطاعت النجاح في الماضي ،لأن الموازين المادية بيننا وبين الغرب مختلة. ولذلك المقاومة باقية وان شاء الله وستحقق امال الشعوب العربية بالنصر".