ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم غد الخميس فيتحول الى حار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية، حيث ترتفع درجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بين 24 و 32، في بين 22 و 31 درجة وفي بين 16 و 32 درجة.تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتبارا من يوم الجمعة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل.الخميس:قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وبشكل ملموس فوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.الجمعة:صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يزيد الشعور بالحر.السبت:قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات اعتبارا الظهر بسبب الضباب.الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 75 %.-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبقساعة : 6,18-ساعة غروب الشمس: 18,51