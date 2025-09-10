Advertisement

لبنان

بعملية نوعية.. قوى الأمن توقف مطلوبًا خطيرًا في تمنين التّحتا

Lebanon 24
10-09-2025 | 05:07
A-
A+
Doc-P-1415076-638931029128009621.jpg
Doc-P-1415076-638931029128009621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيف أحد المطلوبين الخطرين بعمليّة أمنيّة نوعيّة نفّذتها في بلدة تمنين التّحتا، وتبيّن أنّه يُدعى:
Advertisement

أ. ن. (مواليد عام 1999، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات عدليّة بجرائم: تأليف عصابة، وسلب ومحاولة قتل وأسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر حربيّة.
أودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
عملية نوعية في عين المريسة.. الأمن قبض على مطلوب خطير
lebanon 24
10/09/2025 14:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعملية أمنية نوعية.. استدراج مطلوب من سوريا وإلقاء القبض عليه في لبنان
lebanon 24
10/09/2025 14:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية نوعية في الحدت.. صورة لمطلوب سرق أكثر من 200 ألف دولار
lebanon 24
10/09/2025 14:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن توقف مطلوبًا في الحمراء (صورة)
lebanon 24
10/09/2025 14:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

القضاء ا

البقاع

القضاء

لبنان

المعن

لوبين

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-09-10
06:52 | 2025-09-10
06:44 | 2025-09-10
06:27 | 2025-09-10
06:23 | 2025-09-10
06:21 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24