بعملية نوعية.. قوى الأمن توقف مطلوبًا خطيرًا في تمنين التّحتا

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيف أحد المطلوبين الخطرين بعمليّة أمنيّة نوعيّة نفّذتها في بلدة تمنين التّحتا، وتبيّن أنّه يُدعى:أ. ن. (مواليد عام 1999، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات عدليّة بجرائم: تأليف عصابة، وسلب ومحاولة قتل وأسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر حربيّة.أودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة المختص.