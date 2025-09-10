Advertisement

لبنان

بالصورة.. انقلاب شاحنة باطون في الفنار

Lebanon 24
10-09-2025 | 05:33
انقلبت صباح اليوم جبّالة باطون على طريق الفنار، ما أدّى إلى عرقلة مؤقتة في حركة السير.
وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وعملت على تنظيم المرور وفتح الطريق.
 
