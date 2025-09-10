Advertisement

لبنان

حريق في منطقة التبانة.. وهذا عدد الإصابات

Lebanon 24
10-09-2025 | 05:39
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عنصراً  من الدفاع المدني أصيب بحروق فيما أصيب 8 أشخاص بحالات اختناق جراء الحريق الذي اندلع في محلات الشعار في منطقة التبانةشارع سوريا في طرابلس
وقد تولّت فرق الصليب الأحمر معالجة جميع الإصابات ميدانيًا. 
 
 
