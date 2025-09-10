27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجامعة اللبنانية: المتعاقدون جاهزون للتحرك
Lebanon 24
10-09-2025
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
لجنة الأساتذة المتعاقدين
في
الجامعة اللبنانية في
بيان، أنه "بعد أن طلبت
إدارة الجامعة
من الأساتذة المتعاقدين تقديم طلبات التفرغ لغاية 15 أيلول الجاري، وبما أن الجامعة قد قررت بدء التدريس في التاريخ نفسه، يهمنا التأكيد أن الأساتذة المتعاقدين قد أظهروا كامل التعاون وحسن النية عبر الالتزام بتقديم الملفات المطلوبة، رغم ما واجهوه من عقبات في معظم الكليات، وذلك حرصا منهم على تسهيل مهمة الإدارة وعلى انتظام العام الجامعي وعدم إحداث أي إرباك مع مطلعه، وإن أي مماطلة أو تأخير في رفع ملف التفرغ إلى
مجلس الوزراء
لإقراره سيضع الأساتذة المتعاقدين في موقع الدفاع عن حقوقهم بما قد ينعكس سلبا على انتظام الدراسة".
Advertisement
ولفتت اللجنة الى أنها تنتظر "خطوات عملية واضحة، تتمثل برفع الملف إلى الحكومة قبل بداية تشرين الأول المقبل، وإلا فإنها ستفتح الباب أمام الخيارات النقابية كافة بما فيها الإضراب وأشكال التحرك الأخرى".
وشددت على ان "الأساتذة المتعاقدين يعلنون بوضوح أن التفرغ لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، بل هو أساس لاستقرار
الجامعة اللبنانية
واستمرارها في أداء رسالتها الوطنية. وأي تلكؤ في هذا الملف إنما يشكل تهديدا مباشرا لمستقبل الجامعة وأبنائها. وفي هذا السياق، تعول اللجنة على وعد فخامة رئيس الجمهورية الذي ما زال يشكل الركيزة الأساسية لبناء الثقة بإقرار هذا الملف، وتؤكد أن الأساتذة بانتظار الترجمة العملية لهذا الوعد بما يحفظ حقهم وحق الجامعة".
مواضيع ذات صلة
متعاقدو "اللبنانية" في رسالة إلى عون: نطالب بحل فوري لملف التفرغ
Lebanon 24
متعاقدو "اللبنانية" في رسالة إلى عون: نطالب بحل فوري لملف التفرغ
10/09/2025 22:55:06
10/09/2025 22:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: حزب الله يقول إنه جاهز إذا أرادت الدولة اللبنانية التصادم
Lebanon 24
العربية: حزب الله يقول إنه جاهز إذا أرادت الدولة اللبنانية التصادم
10/09/2025 22:55:06
10/09/2025 22:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية اوضحت آلية القبول في برامج ماستر كلية العلوم
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية اوضحت آلية القبول في برامج ماستر كلية العلوم
10/09/2025 22:55:06
10/09/2025 22:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى أسعد فرنجية
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى أسعد فرنجية
10/09/2025 22:55:06
10/09/2025 22:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الأساتذة المتعاقدين
الجامعة اللبنانية في
الجامعة اللبنانية
جامعة اللبنانية
إدارة الجامعة
مجلس الوزراء
في الجامعة
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الحزب" يدين الهجوم على الإعلام اليمني: "عدوان إرهابي وغادر"
Lebanon 24
"الحزب" يدين الهجوم على الإعلام اليمني: "عدوان إرهابي وغادر"
15:33 | 2025-09-10
10/09/2025 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرضيات الملاعب اللبنانية تُثير القلق.. واللاعبون يشتكون
Lebanon 24
أرضيات الملاعب اللبنانية تُثير القلق.. واللاعبون يشتكون
15:23 | 2025-09-10
10/09/2025 03:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. مسؤولون "تركوا هواتفهم"!
Lebanon 24
في لبنان.. مسؤولون "تركوا هواتفهم"!
15:09 | 2025-09-10
10/09/2025 03:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
14:52 | 2025-09-10
10/09/2025 02:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يُسجل أرقاما قياسية.. نصيحة للبنانيين عن الذهب
Lebanon 24
يُسجل أرقاما قياسية.. نصيحة للبنانيين عن الذهب
02:16 | 2025-09-10
10/09/2025 02:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:19 | 2025-09-10
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:33 | 2025-09-10
"الحزب" يدين الهجوم على الإعلام اليمني: "عدوان إرهابي وغادر"
15:23 | 2025-09-10
أرضيات الملاعب اللبنانية تُثير القلق.. واللاعبون يشتكون
15:09 | 2025-09-10
في لبنان.. مسؤولون "تركوا هواتفهم"!
14:52 | 2025-09-10
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
14:45 | 2025-09-10
أبي رميا: لا مساعدات قبل حصر السلاح
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 22:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 22:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 22:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24