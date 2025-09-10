نحو تاكسي منظم وآمن في مطار بيروت.. اجتماع تنسيقي في وزارة الأشغال

Advertisement

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً في مكتبه اليوم، بمشاركة كل من وزيرة السياحة لورا الخازن ، وممثل العميد عزت الخطيب ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس.وتناول الاجتماع ملف تنظيم عمل سيارات الأجرة (تاكسي المطار)، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تطوير الخدمات في مطار – ، وبما يواكب الإجراءات الإدارية واللوجستية الجاري العمل عليها داخل .وأكد المجتمعون" أهمية التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية لتأمين خدمة نقل حديثة ومنظمة للمسافرين، تراعي متطلبات السلامة والجودة وتعكس صورة حضارية عن ". (الوكالة الوطنية)