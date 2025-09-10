Advertisement

لبنان

في ذكرى تفجيرات "البيجر".. دعوة من "الحزب" لمناصريه

Lebanon 24
10-09-2025 | 07:50
في الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات "البيجر" في لبنان، والتي أدّت إلى سقوط آلاف الجرحى وعشرات الضحايا من عناصر "حزب الله" وقيادييه، دعا "حزب الله" مناصريه إلى مسيرة في 17 أيلول بما أطلق عليه "اليوم الوطني".
وجاء في الدعوة: مسيرة 17 أيلول... اليوم الوطني ...لأن لهم حق علينا؛ ولأنّهم يحملون أوسمة العز؛ ولأنّهم أبناؤنا؛ ولأنّهم كانوا في مواقعهم خدمة لبلدنا؛ ولأنّهم تعرّضوا لجريمة حرب وفق القانون الدولي؛ ولأنّ ساسة دولتنا لم يحتضنوهم؛ ولأنّ عدوّنا يحتفل بأنّه غدرهم-وغدر بنا- ولأنّنا لن نوفي دينهم علينا مهما طال الزمن... أيها اللبنانيون الأوفياء،أنتم مدعوون لمسيرة من ساحة عين المريسة الى المنارة  يوم الأربعاء 17 أيلول عند الساعة الخامسة من بعد الظهر".
وختم "حزب الله" دعوته بالقول: "لنتكاتف ولنقول لعدونا اننا نفتخر بأبطالنا، من ارتقى منهم، ومن أصيب، ونحتفي بتعافيهم". 
