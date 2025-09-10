في ذكرى تفجيرات "البيجر".. دعوة من "الحزب" لمناصريه

Advertisement

في الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات "البيجر" في ، والتي أدّت إلى سقوط آلاف الجرحى وعشرات الضحايا من عناصر " " وقيادييه، دعا "حزب الله" مناصريه إلى مسيرة في 17 أيلول بما أطلق عليه " ".وجاء في الدعوة: مسيرة 17 أيلول... اليوم الوطني ...لأن لهم حق علينا؛ ولأنّهم يحملون أوسمة العز؛ ولأنّهم أبناؤنا؛ ولأنّهم كانوا في مواقعهم خدمة لبلدنا؛ ولأنّهم تعرّضوا لجريمة حرب وفق القانون الدولي؛ ولأنّ ساسة دولتنا لم يحتضنوهم؛ ولأنّ عدوّنا يحتفل بأنّه غدرهم-وغدر بنا- ولأنّنا لن نوفي دينهم علينا مهما طال الزمن... أيها اللبنانيون الأوفياء،أنتم مدعوون لمسيرة من الى المنارة يوم الأربعاء 17 أيلول عند الساعة الخامسة الظهر".وختم "حزب الله" دعوته بالقول: "لنتكاتف ولنقول لعدونا اننا نفتخر بأبطالنا، من ارتقى منهم، ومن أصيب، ونحتفي بتعافيهم".