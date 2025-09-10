Advertisement

لبنان

محمد حالته حرجة للغاية... إليكم ما حصل معه

Lebanon 24
10-09-2025 | 08:01
سقط الشاب محمد حكمت حيدر من الطابق الثالث، من أحد المباني في منطقة سفيرة - الضنية
ونُقِلَ الشاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، وحالته حرجة للغاية.
 
 
 
