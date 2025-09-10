البزري من عند الراعي: اللبنانيون يتطلعون إلى دولة موحدة تعيد لهم حقوقهم

Advertisement

استقبل البطريرك في الديمان، النائب عبد الرحمن البزري وجوزيف ابو شرف في حضور المطران الياس نصار، وتم عرض للاوضاع العامة.بعد اللقاء، لفت النائب البزري الى انه تناول مع البطريرك "مواضيع عدة، لا سيما أنه يهتم بكل الشؤون التي تهم اللبنانيين والوطن، وتطرقنا الى الشأن الاجتماعي والمعيشي والحياتي والاوضاع السياسية، وأبدينا وغبطته ارتياحنا لما قامت به الدولة، وتحديدا الحكومة من إعادة تثبيت حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، إضافة الى إعادة تفعيل دور الدولة مرة ثانية عبر القيام بالاصلاح، لأن العناصر التي سيبنى عليها مستقبل مرتبطة بإعادة بناء الدولة وتثبيت حصريتها في كل الامور، المعيشية والحياتية والامنية والاقتصادية والصحية، اضافة الى اعادة الرونق الى الدولة من خلال سياسة اصلاح حقيقي يجب ان تبدأ ورشتها الان"، وقال: "اللبنانيون يتطلعون بشوق الى اعادة بناء دولة عصرية حديثة وعادلة تعيد للمواطنين حقهم وتثبت نظرتهم لها بحيث يشعر الجميع انه ينتمي الى هذا البلد الجميل الموحد".واستقبل البطريرك الراعي الرئيسة العامة لراهبات مار يوحنا المعمدان - حراش الام صوفيا آصاف مع مجلس المدبرات الاخوات ماري مغامس، ماري بيار ، جوزفين بو منصف، ماري آنج الجلخ وامينة السر الاخت ماري صباغة، اللواتي طلبن بركة الراعي لمجلس الرهبانية الجديد، وتمنين له دوام الصحة وطول العمر.ومن زوار الديمان رئيس مكتب مخابرات العميد طوني معوض، والمحامية داني جميل. (الوكالة الوطنية)