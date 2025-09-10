بالصور... دويّ قويّ في الضاحية الجنوبيّة وهذا ما تبيّن

سُمِعَ صوت دويّ قويّ في محيط في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة إسرائيليّة في الأجواء.

وبحسب المعلومات، انفجر صاروخ من مخلفات الحرب في "بورة" في المنطقة.