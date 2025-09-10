Advertisement

لبنان

بالصور... دويّ قويّ في الضاحية الجنوبيّة وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
10-09-2025 | 08:16
Doc-P-1415165-638931144624591593.jpg
Doc-P-1415165-638931144624591593.jpg photos 0
سُمِعَ صوت دويّ قويّ في محيط منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة إسرائيليّة في الأجواء.
وبحسب المعلومات، انفجر صاروخ من مخلفات الحرب في "بورة" في المنطقة.
 
 
 
 
