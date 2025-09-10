Advertisement

لبنان

الطبابة العسكرية تستلم معدات طبية هدية من السلطات الإيطالية

Lebanon 24
10-09-2025 | 08:19
Doc-P-1415166-638931145193320244.png
Doc-P-1415166-638931145193320244.png photos 0
أُقيم في الطبابة العسكرية حفل تسلّم هبة من السلطات الإيطالية للجيش اللبناني، تتضمن 30 طنا من المعدات والمواد الطبية، بحضور ممثلة السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli، السيدة Silvia Tosi، ورئيس الطبابة العسكرية ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، إلى جانب عدد من الضباط.
خلال الحفل، ألقى العميد الإداري داني بشراوي رئيس الطبابة العسكرية كلمة جاء فيها: "إنّ خطوات الدعم والتعاون من جانب السلطات الإيطالية خير دليل على ثقتها بأداء المؤسسة العسكرية التي تتولى حفظ الأمن والاستقرار على امتداد الأراضي اللبنانية".
من جهة أخرى، أكدت ممثلة السفير الإيطالي" استمرار دعم بلادها للجيش نظرًا لدوره الأساسي في حفظ استقرار لبنان ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة"، فيما أشار قائد اليونيفيل إلى "أهمية التعاون والتنسيق مع الجيش ضمن إطار القرار 1701، ومواصلة تعزيز قدراته". (الوكالة الوطنية)
 
