الطبابة العسكرية تستلم معدات طبية هدية من السلطات الإيطالية

Advertisement

أُقيم في الطبابة العسكرية حفل تسلّم هبة من السلطات للجيش اللبناني، تتضمن 30 طنا من المعدات والمواد الطبية، بحضور ممثلة السفير في Fabrizio Marcelli، السيدة Silvia Tosi، ورئيس الطبابة العسكرية ممثلًا العماد ، وقائد – اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، إلى جانب عدد من الضباط.خلال الحفل، ألقى العميد الإداري داني بشراوي رئيس الطبابة العسكرية كلمة جاء فيها: "إنّ خطوات الدعم والتعاون من جانب السلطات الإيطالية خير دليل على ثقتها بأداء التي تتولى حفظ الأمن والاستقرار على امتداد الأراضي ".من جهة أخرى، أكدت ممثلة السفير الإيطالي" استمرار دعم بلادها للجيش نظرًا لدوره الأساسي في حفظ استقرار لبنان ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة"، فيما أشار قائد اليونيفيل إلى "أهمية التعاون والتنسيق مع الجيش ضمن إطار القرار 1701، ومواصلة تعزيز قدراته". (الوكالة الوطنية)