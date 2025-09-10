ابتزاز وتهديد يطال أفرانًا ومؤسسات غذائية... والاتحاد يحذر

Advertisement

صدر عن إتحاد "نقابات المخابز والأفران في "، بيان، أشار فيه الى "تلقى بعض ومؤسسات صناعة غذائية، رسائل ابتزاز وتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي "واتسآب " منها معروف المصدر ومنها غير معروف ومن دون الحفاظ على رقم المرسل. وهذه الرسائل تحمل معلومات مسيئة عن المؤسسة ويطالب مرسلوها بمبالغ مالية تحت طائلة نشر وتوزيع هذه المعلومات المضرة للصناعة الغذائية في لبنان أكان فرنا او أية مؤسسة غذائية أخرى".وحذر الاتحاد "كل من يقوم بهذا الافتراء والتعدي والتطاول على صناعيي الخبز وبعض الاساسية، لانها عملية إبتزاز تعرض فاعلها للملاحقة القانونية وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء".وأهاب "الاتحاد" بكل المسؤولين المعنيين ولاسيما وزارتي الاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات والاجهزة والقوى الامنية كافة، التحرك وملاحقة كل أصحاب المنصات التي تقوم بالابتزاز، لان أعمالهم من شأنها ان تسيىء للصناعة الغذائية في لبنان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتعاني منها كل القطاعات الانتاجية".وناشد الاتحاد جميع اللبنانيين عدم التجاوب مع هذه المنصات وعدم تناقل ونشر مضمون الفيديوهات من دون التأكد من صحتها منعا من إلحاق الضرر بالمؤسسات الغذائية وحرصا منهم على مصلحة القطاع الانتاجي الغذائي اللبناني"، معلنا انه "سيتخذ الاجراءات والتدابير لحماية قطاع الافران من هؤلاء"، داعيا "أصحاب الافران للابلاغ عن أي تعرض يحصل معهم ليصار الى اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة".