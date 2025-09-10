Advertisement

لبنان

إطلاق نار... ما الذي يجري في حارة حريك؟

Lebanon 24
10-09-2025 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1415177-638931163077442777.jpg
Doc-P-1415177-638931163077442777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إطلاق النار الذي يُسمع في الضاحية الجنوبيّة، ناتج عن إشكال في منطقة حارة حريك.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"تجمع العلماء المسلمين" يزور بلدية حارة حريك
lebanon 24
10/09/2025 22:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمات للجيش في حارة حريك وبئر العبد (فيديو)
lebanon 24
10/09/2025 22:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
من يشتري "الوقت"...واشنطن أم بيروت أم "حارة حريك؟"
lebanon 24
10/09/2025 22:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار في محيط المدينة الرياضية.. ماذا يجري؟
lebanon 24
10/09/2025 22:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2025-09-10
15:33 | 2025-09-10
15:23 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:52 | 2025-09-10
14:45 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24