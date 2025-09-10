Advertisement

لبنان

رئيس الكتائب التقى السفير القطري واستنكر العدوان الإسرائيلي على قطر

Lebanon 24
10-09-2025 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1415184-638931175263414643.jpg
Doc-P-1415184-638931175263414643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، على رأس وفد، حيث جرى عرض للتطورات الأخيرة ولا سيما الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر.
Advertisement
شارك في اللقاء النائب إلياس حنكش، عضوا المكتب السياسي وليد فارس وجورج جمهوري، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.
وعبّر رئيس الكتائب عن استنكاره الشديد للعدوان الإسرائيلي، معلناً تضامنه الكامل مع دولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعباً، ومؤكداً الوقوف إلى جانبها في هذه الظروف. كما حمّل السفير القطري رسالة تضامن إلى الدوحة، مشيداً بالدور الإيجابي الذي دأبت قطر على القيام به لمساعدة لبنان، سواء عبر دعم الدولة اللبنانية والمؤسسة العسكرية ، أو من خلال مساهماتها الكبيرة في تعزيز الاقتصاد والوقوف إلى جانب اللبنانيين في أصعب المحن التي مرّوا بها.
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الكتائب يلتقي السفير التركي
lebanon 24
10/09/2025 22:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الكتائب التقى بلاسخارت: إما يكون لبنان دولة أو لا يكون
lebanon 24
10/09/2025 22:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ويتكوف التقى في إسبانيا رئيس وزراء قطر لمناقشة إنهاء حرب غزة
lebanon 24
10/09/2025 22:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً
lebanon 24
10/09/2025 22:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

حزب الكتائب

الإسرائيلي

اللبنانية

رئيس حزب

إسرائيل

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2025-09-10
15:33 | 2025-09-10
15:23 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:52 | 2025-09-10
14:45 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24